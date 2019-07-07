Донецк, , 11:44 — REGNUM

Режим прекращения огня был нарушен 18 раз за прошедшие сутки украинскими боевиками. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска, нарушив все достигнутые ранее договорённости по режиму прекращения огня, в течение суток обстреляли на территории ДНР населённые пункты и районы Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Ясиноватая, Октябрь, Сосновское, Коминтерново, Саханка.

Огонь по территории ДНР вёлся украинскими карателями с применением гранатомётов, гаубиц калибром 122 мм, миномётов калибром 82 мм и 120 мм, ПТУР, вооружения БМП/БТР, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

Всего по территории ДНР военнослужащими Украины было выпущено 226 единиц боеприпасов.

В результате обстрелов войсками Украины территории ДНР была ранена мирная жительница, проживающая в населённом пункте Моспино. Женщина 1980 года рождения была госпитализирована со сквозным ранением ноги.

Кроме того, было нарушено остекление в четырёх квартирах в многоквартирном жилом доме в посёлке шахты имени Гагарина в Горловке.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 23 случаях нарушения режима прекращения огня украинскими войсками. По территории ДНР войсками Украины было выпущено 460 снарядов разного калибра.

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