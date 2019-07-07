Камышин, Волгоградская область, , 11:43 — REGNUM

Неизвестный мотоциклист сбил коляску с трёхмесячным младенцем на нерегулируемом пешеходном переходе в Волгоградской области. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 19:20 мск 6 июля в городе Камышине. По предварительным данным, водитель мотоцикла красного цвета на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на детскую коляску. В коляске находился младенец, мальчик 3,5 месяцев. После ДТП мотоциклист скрылся с места происшествия.

Ребёнок был госпитализирован в детскую больницу города Камышина, где был осмотрен врачами. В пресс-службе минздрава региона уточнили, что костных повреждений у ребёнка выявлено не было, мальчик получил лёгкие травмы. 7 июля ребёнок был выписан на амбулаторное лечение.

Личность мотоциклиста устанавливается, начаты мероприятия по его розыску.

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