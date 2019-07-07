Тулун, Иркутская область, , 10:06 — REGNUM

Подача технической воды начата специалистами в пострадавшем от паводка городе Тулуне в Иркутской области. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, со ссылкой на министра жилищной политики региона Артура Сулейманова.

Вода (cc) 304cina62

По словам Сулейманова, двигатель на водозаборе был поставлен под нагрузку ночью 7 июля. Идёт сборка второго двигателя. Будет проведено обеззараживание, ведётся промывка системы водоснабжения.

Кроме того, Сулейманов ответил, что идёт восстановление электроснабжения, а также ведутся работы по восстановлению и запуску канализационно-насосных станций канализационно-очистных сооружений.

Напомним, режим ЧС действует сейчас в шести районах Иркутской области. В операции по ликвидации последствий наводнения задействованы около 1000 военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

Ранее ИА REGNUMсообщало о критике СМИ действий губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Журналисты отмечают, что губернатор часто уходит от ответа на вопросы жителей затопленных районов о насущных проблемах, не даёт подробных объяснений, утверждая, что идёт процесс оформления документов.

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