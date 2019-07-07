Село Тоцкое, Оренбургская область, , 08:38 — REGNUM

В Оренбургской области при столкновении двух легковых машин погибли четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На месте ДТП Пресс-служба УМВД Оренбуржья

Авария произошла на 228 километре трассы Оренбург — Самара. Возле села Тоцкое «Пежо 407» выехал на встречную полосу, где толкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107». Таковы предварительные выводы, пояснили в УМВД.

В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров «ВАЗ». Водитель и пассажир «Пежо» получили травмы и госпитализированы.