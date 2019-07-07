Вашингтон, , 08:39 — REGNUM

Семь человек погибли, ещё трое пострадали при крупном ДТП, которое произошло в американском штате Джорджия. Об этом 7 июля сообщает телеканал Fox News.

Авария с участием трёх автомобилей произошла в округе Франклин штата Джорджия на скоростной автотрассе. По предварительным данным, внедорожник Ford, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с фургоном Chevrolet, который врезался в третий автомобиль.

Погибли три человека, находившиеся во внедорожнике, а также водитель и три пассажира, находившиеся в фургоне. Ещё три человека получили травмы и были госпитализированы.

Правоохранительные органы начали расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUMсообщало о взрыве бензовоза в Свердловской области, при котором погибли три человека. На месте ДТП работают представители экстренных служб и правоохранительных органов.

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