Карпинск, Свердловская область, , 07:47 — REGNUM

В Свердловской области при взрыве бензовоза на дороге Карпинск — Кытлым погибли три человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Скорая помощь Mos.ru

Всего пострадали десять человек. Семеро были доставлены в больницу Краснотурьинска. Затем двоих перевели в Екатеринбург.

По данным минздрава, состояние тех граждан, которые переведены в Екатеринбург, оценивается как тяжёлое. У остальных пятерых оно средней тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 июля в районе горы Конжаковский камень взорвался бензовоз. Он перевозил группу туристов. Водитель был пьян.

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