Карпинск, Свердловская область, , 07:11 — REGNUM

В Свердловской области ночью 7 июля взорвался бензовоз. Погибли четыре человека, ещё семеро получили различные травмы.

Трагедия произошла на трассе Кытлым — Карпинск, на севере региона. Бензовоз, по предварительным данным, выехал на обочину и перевернулся. Он был заполнен на 11% (в нём было 500 литров топлива при вместимости 4500 литров). Но этого хватило, чтобы привести к взрыву и пожару.

Площадь возгорания составила примерно 10 кв. метров. С огнём пожарные справились всего за 10 минут. Также на месте потребовалась помощь медиков.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Водитель бензовоза остался жив. И в его крови нашли большое количество алкоголя. Примечательно, что. как заявил журналистам начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых, этот человек ранее не являлся злостным нарушителем. В причинах, которые побудили его сесть за руль пьяным, ещё предстоит разобраться.

Отдельный вопрос — кто те несколько человек, которые погибли и пострадали при взрыве и пожаре. Оказалось, что водитель взял «на буксир» группу граждан. Дело в том, что совсем рядом находится одна из высоких горных вершин Урала — Конжаковский камень. Это место активно посещают туристы. И выяснилось, что несколько человек ехали прямо на цистерне взорвавшегося бензовоза.

Если бы водитель не взял группу туристов, возможно, обошлось бы без погибших и пострадавших и он бы отделался административной ответственностью перед законом и материальной перед своим работодателем. Но в результате ДТП погибли несколько человек, а это значит, что ему предстоит отвечать уже по уголовной статье. Впрочем, информации от СКР о возбуждении уголовного дела пока нет.

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