Карпинск, Свердловская область, , 06:49 — REGNUM

В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

Как заявил изданию ТАСС глава городского округа Карпинск Александр Устинов, всего пострадали 11 человек. Четверо погибли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла поздно вечером 6 июля. Бензовоз с 500 литрами топлива вынесло на обочину дороги Карпинск — Кытлым, где он перевернулся. Затем последовали взрыв и пожар, который оперативно потушили.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Уже известно о том, что водитель остался жив и был сильно пьян.

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