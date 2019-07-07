Екатеринбург, , 06:16 — REGNUM

Взорвавшийся на севере Свердловской области бензовоз был заполнен примерно на 11%. При ёмкости в 4500 литров топлива там было всего 500 литров, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Алкоголь за рулём (cc) James Palinsad

По данным ведомства, ДТП произошло поздно вечером 6 июля. Согласно предварительным сведениям, бензовоз выехал на обочину и перевернулся. Произошла разгерметизация и затем возник пожар.

Угрозы населению и окружающей среде нет, отмечают в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва и пожара погибли три человека. Водитель остался жив. В его крови нашли изрядное количество алкоголя.

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