Екатеринбург, , 05:59 — REGNUM

Взорвавшийся под Екатеринбургом бензовоз не подлежит восстановлению. Это видно из фотографий и видеозаписи, которые 7 июля распространило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Взорвавшийся бензовоз Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Как следует из фотографий и видео, бензовоз сильно повреждён и обгорел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бензовозе было 500 литров топлива. Он выехал на обочину и перевернулся. Начался пожар.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Известно о троих погибших. Водитель бензовоза остался жив. Он был сильно пьян.

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