Екатеринбург, , 05:22 — REGNUM

В крови водителя бензовоза, в результате взрыва которого погибли по меньшей мере три человека, обнаружена значительное количество алкоголя, сообщает 7 июня РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых.

Как стало известно, за рулем взорвавшегося бензовоза находился мужчина 1968 года рождения. Результат проведенной экспертизы показал высокую долю алкоголя в его крови.

«В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу», — говорится в сообщении Горелых.

Напомним, авария на 44-м километре трассы Карпинск — Кытлым произошла авария. Водитель бензовоза не справился с управлением и съехал в кювет, где в результате разгерметизации произошла утечка и возгорание топлива.

В результате аварии погибли три человека. Еще семеро получили ранения. Сам водитель бензовоза серьезных травм в ДТП не получил. Госпитализация мужчине не понадобилась.