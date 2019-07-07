Екатеринбург, , 05:09 — REGNUM

В результате аварии на трассе в Свердловской области погибли трое и пострадали семь человек, передает 7 июля РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.

Как стало известно, при взрыве цистерны с топливом, произошедшем в результате ДТП на трассе Карпинск — Кытлым погибли по меньшей мере три человека: мужчина 1968 года рождения, женщина 1976 года рождения, личность третьего погибшего пока не установлена.

Сообщается также о ранении семерых. В настоящее время пятерым мужчинам, одной женщине и подростку оказывается необходимая медицинская помощь. Последний был экстренно доставлен в Екатеринбург специальным вертолетом.

Находившийся за рулем бензовоза водитель остался жив. Госпитализация мужчины не потребовалась.

В настоящее время на месте трагедии работают эксперты. Уточняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее СМИ сообщали о возможных четырех жертвах аварии.