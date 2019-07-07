Ужгород, Украина, , 04:55 — REGNUM

Подозреваемый в смерти 11-летней девочки украинский адвокат взят под стражу. Мужчина совершил ДТП в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, сообщает 6 июля спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Соответствующее решение было вынесено Ужгородским судом судом по ходатайству местной прокуратуры.

Как стало известно по результатам освидетельствования, на момент аварии 35-летний подозреваемый в смерти ребенка находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как ранее было установлено, 5 июля подозреваемый, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander, не справился с управлением и съехал в кювет, где наехал на игравшего ребенка. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась на месте аварии.

Сообщается, что подозреваемый задержан без возможности внесения залога. Полиция и прокуратура области продолжают досудебное расследования инцидента.