Екатеринбург, , 01:57 — REGNUM

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.

Как стало известно, авария произошла на 44 км автодороги Карпинск — Кытлым. Бензовоз, перевозивший 500 литров топлива, выехал на обочину и перевернулся. В результате разгерметизации топливо разлилось на площади 10 кв. м и загорелось.

Для ликвидации пожара и его последствий к месту происшествия прибыли более пяти десятков человек, в том числе сотрудники ГИБДД, МЧС, медики.

В настоящее время пожар ликвидирован. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Между тем ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о гибели четырех человек. Еще девять человек пострадали. Среди жертв аварии могут быть участники проходившего в регионе марафона «Конжак».

Официального подтверждения информации о погибших на данный момент не поступало. Пресс-служба МЧС сообщает лишь о наличии пострадавших.