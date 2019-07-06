Канкун, Мексика, , 20:32 — REGNUM

Группу туристов, состоящую из семи жителей Российской Федерации, задержали в Мексике. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

Аэропорт города Канкун (cc) Cyndi and Dave

Инцидент произошел в аэропорту города Канкун. По данным дипмиссии, задержанных граждан РФ, которые около трех дней находятся на территории воздушной гавани, не пустили в страну из-за претензий миграционных властей.

Отмечается, что туристы из РФ, которые в настоящее время ждут обратного рейса, не обращались в консульство России.