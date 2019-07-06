Обнинск, Калужская область, , 18:21 — REGNUM

В Калужской области следователи разбираются в конфликте шести несовершеннолетних, в результате которого одному из них причинены телесные повреждения и материальный ущерб. Об этом сообщила 6 июля корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Алина Чаркина.

По ее словам, по версии следствия, в конце мая 2019 года 14-летняя жительница Обнинска договорилась в социальной сети о встрече со знакомым, которому на тот момент было 13 лет. Когда подросток пришел в назначенное место, то увидел, что его ожидают трое ранее знакомых парней и две девушки в возрасте 14−17 лет. Они стали предъявлять претензии к пришедшему по поводу ранее имевшихся конфликтов.

«Затем компания молодых людей перешла в лесной массив, где … (был) избили 13-летнего школьника… — сказала Чаркина. — В результате потерпевшему причинен легкий вред здоровью, а также материальный ущерб».

Личности подозреваемых были установлены, однако они сообщали противоречивые сведения. Следствию предстояло выяснить, кто конкретно из компании подростков совершал избиение и хищение. В результате сопоставления показаний всех фигурантов уголовное дело возбуждено в отношении двух 17-летних участников конфликта. Один из подозреваемых характеризуется удовлетворительно, имеет среднюю успеваемость, на профилактическом учете не состоял; второй ранее уже привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете в ПДН.

Расследование уголовного дела продолжается.