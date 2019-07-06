Красногорск, , 18:15 — REGNUM

Один ребёнок погиб, ещё четыре человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей в Московской области. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Авария произошла около 16:00 мск на 63-м километре автотрассы М-11. Столкнулись пять автомобилей, следующих в сторону Москвы.

В результате аварии погибла девочка, пострадали двое взрослых и двое детей. На место происшествия направлен вертолёт экстренных служб.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются. По факту аварии проводится проверка.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП в городе Сочи в Краснодарском крае. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них двое детей. Обстоятельства ДТП выясняются.

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