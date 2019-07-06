Челябинск, , 17:31 — REGNUM

Мужчина, подозреваемый в экстремизме, задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, мужчина подозревается в высказывании в сети интернет различных лозунгов экстремистского характера. В доме подозреваемого были обнаружены холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, различные устройства, несущие потенциальный вред для жизни и здоровья людей.

Предполагается, что часть обнаруженных и изъятых правоохранителями предметов подозреваемый мог изготовить самостоятельно.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса РФ: о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении оружия и о незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Задержанный помещён в изолятор временного содержания.

Ранее ИА REGNUMсообщало о поручении министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева усилить борьбу с экстремизмом и коррупцией, а также организованной преступностью и незаконным оборотом оружия на Кавказе. Поручение было сделано Колокольцевым во время рабочего визита в Республику Дагестан.

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