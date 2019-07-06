Анкара, , 16:37 — REGNUM

Радиоактивное вещество калифорний нашли в автомобиле сотрудники полиции в турецкой провинции Болу на западе страны. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба администрации региона.

Автомобиль с калифорнием был остановлен для проверки сотрудниками полиции из отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. Инцидент произошёл в провинции Болу в районе лесного парка Ататюрка.

При проверке полицейские обнаружили и изъяли 18,01 граммов радиоактивного вещества калифорний. Это вещество используется при производстве боеголовок для ядерного оружия, а также на АЭС. Ввоз, транспортировка и хранение калифорния требуют спецразрешения.

Стоимость найденного вещества оценивается в 72 млн долларов США. Изъятое вещество было отправлено для исследования в Совет по ядерной энергии Турции. Начато расследование, в связи с данным инцидентом были задержаны пять человек.

Ранее ИА REGNUMсообщало о успешной совместной операции правоохранителей Украины и Великобритании по пресечению ввоза контрабанды с территории Украины в страны Европы. Преступная группа возила контрабандные сигареты.

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