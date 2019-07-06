Краснодар, , 15:57 — REGNUM

Следствие установило, что капитан перевернувшегося в Черном море у берегов Кубани катера «Атолл» не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сегодня, 6 июля, сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

В ходе следствия вскрылся уже целый ворох правонарушений. Установлено, что данный катер был построен в 2008 году и имел гарантийный срок службы в шесть лет. Однако в 2011 году судно подверглось незаконному переоборудованию — ему была надстроена верхняя палуба, что изменило его технические характеристики.

На данном катере можно было перевозить максимум 12 человек в том числе и членов экипажа. Однако в момент катастрофы на корабле находились как минимум 55 человек, в том числе 15 детей.

Теперь же выясняется, что у капитала катера, который попытался сбежать сразу после кораблекрушения, но был схвачен полицией, даже не было лицензии на перевозку пассажиров.