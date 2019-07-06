Воронеж, , 15:58 — REGNUM

Водитель и шесть пассажиров получили травмы в результате ДТП в Бобровском районе Воронежской области. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

Авария произошла на 593 километре федеральной автодороги М-4 «Дон». Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 12 пассажирами следовал из Москвы в Азербайджан. Управлял микроавтобусом водитель 1986 года рождения.

По предварительным данным, произошла разгерметизация переднего правого колеса микроавтобуса, из-за чего водитель не смог справиться с управлением и съехал с проезжей части дороги вправо по ходу движения, после чего автомобиль опрокинулся.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и шесть пассажиров. Три человека были доставлены в больницу. Состояние всех пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное.

Уточняется, что автобус частный. Все, находившиеся в нём — граждане Азербайджана.

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