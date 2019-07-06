Севастополь, , 14:19 — REGNUM

Крупное возгорание удалось ликвидировать пожарным на территории заброшенного виноградника возле города Севастополя в Крыму. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Сухая растительность на территории заброшенного виноградника загорелась в районе седьмого километра Балаклавского шоссе. Огонь был локализован на площади 12 гектаров.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались специализированные подразделения МЧС и отделение военнослужащих Черноморского флота.

Ранее ИА REGNUMсообщало о сумме, затраченной администрацией Оренбургской области на тушение природного пожара, перекинувшегося со стороны Казахстана. На борьбу с возгоранием было потрачено 875 тысяч рублей.

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