Кинешма, Ивановская область, , 13:54 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено следователями города Кинешма в отношении молодого человека, сбившего сотрудника полиции в Ивановской области. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

По предварительной версии следствия, 5 июля 19-летний водитель легкового автомобиля вёл себя агрессивно на парковке возле торгового центра города Кинешмы. Присутствовавший на месте инцидента лейтенант попросил водителя предъявить документы. В ответ на это молодой человек попытался скрыться на автомобиле, сбив офицера полиции и протащив его несколько метров по асфальту.

Молодой человек был задержан. При задержании оказалось, что у него отсутствовали документы на автомобиль и не было водительских прав.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что сотрудник полиции получил лёгкие травмы.

Ранее ИА REGNUMсообщало об осуждении водителя, сбившего сотрудника ГИБДД в городе Казани. За применение насилия в отношении представителя власти жителю Казани грозит 5,6 лет колонии строгого режима. Приговор огласил Ново-Савиновский районный суд города.

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