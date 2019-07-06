Москва, , 11:34 — REGNUM

В деле задержанных сотрудников Федеральной службы безопасности появились новые подробности, которые касаются способа похищения денежных средств сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Об этом сегодня, 6 июля, сообщает «Росбалт».

ФСБ (cc) Андрей Стенин

Напомним, что московский гарнизонный военный суд отправил под арест на время следствия семерых сотрудников ФСБ. Так, Маргиев Х.В. и Капышкин Д.Е. были отправлены под домашний аресте, а в СИЗО были отправлены Карелин А.А., Оболенский Р.М., Урусов В.М., Чивкин Д.А., Власов А.А.

Всех их подозревают в совершении преступления предусмотренного пунктами «а» и «б» статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере»). Всем им грозит до 15 лет лишения свободы.

Большая часть арестованных — это сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.

К примеру, из 9 млрд рублей, которые были изъяты у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 100 млн рублей. Во время обыска у родителей главы ФГУП ФСО АТЭКС Андрея Каминова были найдены 8,5 млн рублей и $790 тыс., но затем из этой суммы пропали $500 тыс. рублей и $30 тыс. Также весьма значительно сократилась сумма, обнаруженная при задержании начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, у которого нашли 6,5 млрд рублей. В общей сложности у Черкалина и его подельников были найдены свыше 12 млрд рублей.

Сперва под подозрение попадали разные участники следственных мероприятий, работники банков и инкассаторы. Но затем сотрудники УСБ ФСБ России установили, что деньги пропадали после обысков, в которых в качестве силовой поддержки принимали участие одни и те же сотрудники «Альфы» и «Вымпела». Они были взяты в разработку, в ходе которой выяснилось, что деньги воровали именно они и весьма затейливым способом.

Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.