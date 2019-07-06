Баку, , 11:44 — REGNUM

Два человека погибли, один получил сильное ранение в результате взрыва на территории воинской части в Азербайджане. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

По предварительным данным, произошёл несчастный случай. Взорвался танковый снаряд.

По факту ЧП начато расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUMсообщало о подрыве одиночного боеприпаса на территории воинской части в Арыси в Казахстане во время проведения сапёрных работ. В результате взрыва никто не пострадал.

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