Москва, , 10:55 — REGNUM

Два человека погибли, один получил травмы в результате столкновения четырёх автомобилей в Москве. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.

Авария произошла на улице Комдива Орлова. Столкнулись легковые автомобили Opel, Mazda такси Hyundai и грузовой автомобиль MAN.

Двух погибших в результате столкновения зажало в автомобиле Mazda. Ещё один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

На месте ДТП работают представители экстренных служб города. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. В результате аварии пострадали пять человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

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