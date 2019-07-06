Риджкрест , , 09:20 — REGNUM

Несколько человек пострадали из-за землетрясения в американском штате Калифорния. Об этом 6 июля сообщили представители пожарного департамента Лос-Анджелеса в Twitter.

Скорая помощь

Произошло несколько возгораний и повреждение линии электропередач. В результате подземного толчка остались без электроэнергии около 2000 человек в городе Риджкрест округа Керн.

Кроме того, как сообщает пожарная служба округа Сан-Бернардино, были эвакуированы все, находившиеся в парке развлечений Диснейленд. Сам парк был закрыт, на его территории никто не пострадал.

Руководство аэропорта Лос-Анджелоса сообщило, что воздушная гавань работает в обычном режиме.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что землетрясение в Калифорнии вызвало частичное разрушение и смещение ряда зданий, на фундаментах и стенах домов появились трещны. Сообщалось об одном пострадавшем, который получил незначительные травмы.

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