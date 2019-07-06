Москва, , 09:08 — REGNUM

Катер, который перевернулся в Черном море в районе поселка Джубга из-за чего погибли два человека, был явно перегружен, кроме того, срок эксплуатации судна давно истек. Об этом в интервью журналистам заявил руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проектов Дмитрий Сребный.

Он рассказал, что судно было построено в 2008 году по проекту его вместимость составляет всего 12 человек, включая членов экипажа. Гарантия на катер была шесть лет и после этого срока должна была быть проведена его утилизация.

Однако, в 2011 году первый владелец катера продал его. Катер был отремонтирован, но в ходе этого ремонта на нем были убраны водонепроницаемые переборки и надстроена вторая палуба. Сребный отметил, что в принципе, судно длинною 10,7 метра и шириной 3,7 метра может взять на борт максимум 20 человек и то, это будет уже перегруз.

«Но перегруз в четыре раза — более 40 человек на борту — это критично, перебор», — сказал он.

Напомним, что на борту катера находились 43 человека. В результате опрокидывания судна погибли два человека. Выжившие в госпитализации не нуждаются.

Сребный подчеркнул, что для надстройки второй палубы ширина судна должна быть минимум 6 метров. При этом известно, что корабль перевернулся не на бок, а на корму.

«Надводный борт по корме составлял сантиметров 30, если на него принять трехкратный перегруз, то кормовая часть просядет и станет в уровень с водой, что, я думаю, и получилось: на борт зашла вода, на второй палубе началась паника», — рассказал Сребный.

В этом случае можно говорить о том, что жадность владельцев судна попросту закрыла им глаза на судоходные качества корабли. Это и погубило людей.