Пекин, , 08:42 — REGNUM

Почти 600 авиарейсов были отменены сегодня, 6 июля, в пекинском международном аэропорту «Шоуду» из-за плохих погодных условий. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта.

Аэропорт Пекина



Метеорологи прогнозируют, что в Пекине сегодня ожидаются ливневые дожди с грозами. Ухудшение погодных условий уже сказалось на работе аэропорта «Шоуду», который является одним из самых загруженных в мире.

Уточняется, что 6 июля «Шоуду» должен принять 1995 рейсов и отправить 2021 рейс. Из них 265 вылетов и 317 прилетов были отменены.

В частности, были отменены два рейса российской авиакомпании S7 в Гуанчжоу и Шанхай.