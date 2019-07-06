Риджкрест , , 08:12 — REGNUM

Повреждения и смещения ряда зданий вызвало сильное землетрясение на юге штата Калифорния в США. Об этом 6 июля сообщила пожарная служба округа Сан-Бернардино в своём Twitter.

Землетрясение

По данным пожарной службы, были разрушены несколько зданий, ряд зданий сместился, в основании зданий появились трещины, у некоторых домов были разрушены опорные стены. Есть один пострадавший, он получили незначительные травмы.

Сейсмическая активность была зафиксирована специалистами Геологической службы США (USGS). в 03:19 по Всемирному координированному времени (06:19 мск).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 17 километрах в востоку от города Риджкрест (население около 28 тысяч человек). Город Лос-Анджелес находился в 193 километрах южнее эпицентра подземной стихии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Также сообщается, что в этом же месте в 06:42 мск и в 06:46 мск были зафиксированы два афтершока магнитудой 4,2 и 3,7 баллов.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что в данном районе землетрясение магнитудой 6,6 произошло 4 июля вечером. В результате подземного толчка был повреждён газопровод, что привело сразу к шести пожарам на территории города Риджкрест.