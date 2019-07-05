Вашингтон, 5 июля 2019, 23:49 — REGNUM
В американском штате Южная Каролина в ходе празднования Дня независимости США ударом молнии убит человек, сообщает 5 июля телеканал Fox News.
По информации телеканала, также пострадали ещё 12 человек, которым потребовалась медицинская помощь.
Трагедия произошла на берегу реки, где люди собрались отпраздновать День независимости США. Молния ударила в дерево, под которым оказались погибший и пострадавшие.
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