Газни, Афганистан, 5 июля 2019, 23:12 — REGNUM
На востоке Афганистана в одной из мечетей города Газни сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает 5 июля информационное агентство Пажвак.
По предварительной информации, от этого взрыва пострадало более 20 человек. Информации о погибших пока нет.
Ни одна из радикальных антиправительственных группировок не заявила о своей причастности к этому взрыву.
Причины и подробности трагедии уточняются.
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