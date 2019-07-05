Газни, Афганистан, , 23:12 — REGNUM

На востоке Афганистана в одной из мечетей города Газни сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает 5 июля информационное агентство Пажвак.

Взрыв U.S. Marine Corps

По предварительной информации, от этого взрыва пострадало более 20 человек. Информации о погибших пока нет.

Ни одна из радикальных антиправительственных группировок не заявила о своей причастности к этому взрыву.

Причины и подробности трагедии уточняются.

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