Краснодар, , 23:07 — REGNUM

Уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем гибель людей, возбуждено в Краснодаре после происшествия с катером в Черном море, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 5 июля.

По версии следствия, около 17:50 5 июля в акватории моря в районе поселка Джубга Туапсинского района, в 100 метрах от берега, перевернулся прогулочный катер. Погибли не менее двух человек. Сколько именно отдыхающих находилось на судне, уточняется.

По указанию руководителя управления следователи и следователи-криминалисты Южного СУТ СК России под руководством первого заместителя управления выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на борту катамарана «Атолл» было 43 человека, однако по числу проданных билетов там находилось 20 пассажиров. Владелец судна задержан.

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