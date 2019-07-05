Туапсинский район, Краснодарский край, , 21:29 — REGNUM

Правоохранительные органы Краснодарского края задержали владельца катамарана «Атолл», перевернувшегося в Чёрном море, сообщает 5 июля телеканал РЕН ТВ.

На данный момент известно, что в результате аварии погибли две женщины.

Региональное управление МЧС установило, что на борту катамарана «Атолл» было 43 человека, в то время как по числу проданных билетов там находилось 20 пассажиров.

Сообщается, что 37 пассажиров спасены, судьба ещё четверых пока неизвестна.

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