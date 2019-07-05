Магнитогорск, Челябинская область, , 21:07 — REGNUM

В челябинском Магнитогорске бывший командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД подозревается в получении нескольких взяток. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Следователи считают, что свою преступную деятельность он вёл в 2018 — начале 2019 годов. За не привлечение конкретного гражданина к административной ответственности он просил взятку в размере не менее 70 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Вместе с сотрудниками управления собственной безопасности областного главка МВД они осуществляют по этому делу оперативное сопровождение. Следователи собирают доказательства. Также решается вопрос о предъявлении бывшему сотруднику обвинения.