Франкфурт-на-Майне, Германия, , 20:56 — REGNUM

Власти немецкого Франкфурта проводят эвакуацию 16 500 человек для уничтожения найденной ранее бомбы времен Второй мировой войны, 5 июля передает агентство Reuters.

Для детонации 500-килограммовой бомбы эвакуируются жители в радиусе километра от места взрыва. Во время обезвреживания возможны задержки в аэропорту Франкфурта, расположенном в 14 километрах.

Авиабомба весом в полтонны была ранее обнаружена на строительной площадке на востоке Франкфурта-на-Майне.

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