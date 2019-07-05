Лондон, , 19:04 — REGNUM

Британское военное ведомство ведёт расследование о причинах и обстоятельствах обнаружения многочисленных секретных документов в лондонской мусорке, сообщает 5 июля RT со ссылкой на минобороны Британии.

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Ранее об этом сообщил британский таблоид Daily Star. По их информации, найденные документы относятся к разным временным промежуткам. Самый свежий датирован 2017 годом, а самый старый документ относится к 80-м годам ХХ века.

Читайте ранее в этом сюжете: Наследники тульских оружейников отправились на службу в технополис «Эра»