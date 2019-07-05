Нассау, , 18:44 — REGNUM

Полиция Багамских островов пока не может сообщить имена семи погибших американцев в крушении частного вертолета у островной группы Биг Гранд-Кей, 5 июля передает агентство Associated Press.

По сообщению полицейских, тела троих женщин и четверых мужчин уже доставлены в Нассау, однако опознание только началось.

Ранее сообщалось, что среди погибших в крушении вертолета на Багамах был миллиардер, угольный магнат из Западной Вирджинии Крис Клайн.

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