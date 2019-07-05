Нассау, 5 июля 2019, 18:44 — REGNUM
Полиция Багамских островов пока не может сообщить имена семи погибших американцев в крушении частного вертолета у островной группы Биг Гранд-Кей, 5 июля передает агентство Associated Press.
По сообщению полицейских, тела троих женщин и четверых мужчин уже доставлены в Нассау, однако опознание только началось.
Ранее сообщалось, что среди погибших в крушении вертолета на Багамах был миллиардер, угольный магнат из Западной Вирджинии Крис Клайн.
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