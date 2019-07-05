Дербишир, 5 июля 2019, 18:12 — REGNUM
В Британии автофургон протаранил группу людей, ожидавших раздачи бесплатной еды, сообщает 5 июля газета Mirror.
Инцидент произошёл в городе Дербишире. Полиция считает, что 37-летний водитель фургона совершил наезд умышленно. Злоумышленник арестован.
В результате его действий травмированы четыре человека, среди которых есть ребёнок. У двоих пострадавших отмечен серьёзный вред здоровью.
Полицейские выясняют причины и подробности инцидента.
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