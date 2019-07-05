Саратов, , 17:19 — REGNUM

В Саратовской области суд вынес приговор депутату одного из муниципальных образований Ровенского района, который признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия») и ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»). Он получил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Суд и следствие установили, что у себя дома при помощи подручных средств мужчина изготовил огнестрельное оружие к патронам 20 калибра, а также 15 патронов к нему. Затем, проверяя работоспособность оружия, депутат произвёл не менее двух выстрелов на одной из автодорог.

В этот момент его заметили сотрудники близлежащего охотничьего хозяйства. Они же сообщили в полицию.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. На допросах ранее депутат говорил, что сделал

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июня в Пермском крае был задержан один из депутатов Законодательного собрания. Он подозревается в даче ложных показаний.

В феврале 2019 года депутат заявил, что на него совершенно вооруженное покушение, и он чудом остался жив. По факту возбудили уголовное дело. Тогда силовики сообщали, что вечером 24 февраля в Соликамске на улице 20 лет Победы неизвестный мужчина произвёл два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего депутата.

Впоследствии появилась версия инсценировки. Сам он её опроверг и заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи.