Оттава, , 17:16 — REGNUM

Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы недалеко от западного побережья Канады, сообщает 5 июля Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 15.58 мск. Эпицентр сейсмических толчков находится на дне Тихого океана на глубине 5,1 тыс. метров в 192 км западнее посёлка Белла Белла.

Геологическая служба заявила о малой вероятности разрушений и жертв из-за этого землетрясения.

Напомним, 4 июля возле западного побережья Канады также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2.

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