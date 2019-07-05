Волгоград, , 17:11 — REGNUM

Бывший первый заместитель мэра Волгограда Андрей Доронин отправлен под домашний арест, решение было принято 5 июля Центральным судом Волгограда. Доронин был задержан накануне, 4 июля.

По информации ИА «Высота 102», Доронин был задержан сотрудниками ФСБ, а поводом к интересу к экс-чиновнику со стороны правоохранителей стали показания бывших депутатов Волгоградской городской думы, который находятся под следствием по делу о мошенничестве в сфере автострахования. Между тем источник издания указывает, что целью задержания Доронина может быть получение показаний на Михаила Музраева — бывшего начальника СУ СКР по Волгограду, задержанного в середине июня по обвинению в теракте.

Об этом: Экс-глава Волгоградского СК Музраев арестован по обвинению в теракте

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Доронина стало известно утром 5 июля, при этом в Следственном управлении заявили, что не имеют отношения к оперативным действиям в отношении бывшего чиновника. Доронин работал на посту первого заместителя главы администрации Волгограда при мэре Евгении Ищенко и уволился в 2006 году. Позже возглавлял комитет по ЖКХ администрации региона.

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