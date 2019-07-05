Семилуки, Воронежская область, , 16:25 — REGNUM

Приговор по громкому делу в отношении 61-летнего школьного учителя, применившего утюг к ученику в виде «воспитательной меры», вынес мировой суд в Семилукском судебном районе Воронежской области 5 июля, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Учитель признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Инцидент произошёл в марте этого года в Землянской средней школе на уроке технологии в пятом классе. Учитель пытался призвать расшумевшихся детей к тишине, однако они никак не реагировали на замечания педагога. Тогда он, как установлено судом и следствием, взял находящийся в кабинете «Технологии» нагретый утюг, после чего подошел к 11-летнему школьнику и на несколько секунд приложил утюг сначала к спине мальчика, нажав при этом кнопку «отпаривание», а затем и к ноге потерпевшего. Мальчик получил ожоги. После этого учитель ударил ребенка по голове гладильной доской.

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил моральный вред в размере 50 тыс. рублей. Еще 30 тыс. рублей ему предстоит выплатить в виде судебного штрафа — такую меру уголовно-правового характера учителю назначил суд, с учетом позиции прокуратуры.

Также прокуратура внесла в адрес руководителя отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья учащихся в общеобразовательных учреждениях района и недопущению подобных фактов в дальнейшем. По результатам рассмотрения представления прокуратуры района директор МКОУ Землянская СОШ привлечен к дисциплинарной ответственности.

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