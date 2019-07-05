Воронеж, , 16:12 — REGNUM

Срок содержания под стражей Вячеславу Д., обвиняемому в покушении на убийство курсанта института МЧС, продлен решением Ленинского районного суда от 5 июля, сообщили ИА REGNUM в суде.

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей направил следователь, гособвинитель заявленное ходатайство поддержал. Защитник, в свою очередь, просил избрать в отношении Д. домашний арест. Однако суд поддержал ходатайство следствия. В СИЗО мужчине предстоит оставаться до 9 сентября, уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2019 года в непосредственной близости от филиала Ивановской пожарно-спасательной академии в Воронеже водителем Mercedes был сбит 19-летний курсант. Молодой человек чудом выжил, хотя и получил серьезные травмы.

О ЧП стало известно лишь спустя неделю — только после того, как видео с ДТП попало в сеть, подозреваемый, водитель внедорожника — 45-летний Вячеслав Д. был задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство.

Скандальности добавляет тот факт, что обвиняемый — сын высокопоставленной сотрудницы системы здравоохранения Воронежской области. После того, как мужчина был задержан, его мать заявляла журналистам, что ее сын плохо видит и психически не здоров. Д., который с 2000 года действительно состоит на учёте в психдиспансере, в последний раз обновлял права в 2017 году.

Об этом: Воронежец, сбивший курсанта, 19 лет стоял на учете в психдиспансере

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