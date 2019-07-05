Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM

Пять человек оказались в числе пострадавших в столкновении легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и маршрутки с пассажирами в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

ДТП произошло в пятницу, 5 июля, в 14:30 мск, у дома 34 по Ораниенбаумскому шоссе.

«По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу маршрутному автобусу №14. В результате ДТП пострадали пять человек, получив травмы различной степени тяжести», — отметили в дорожной полиции.

В числе пострадавших — водитель легкового автомобиля, мужчина 1947 года рождения, его пассажирка, 1953 года рождения, и три человека в маршрутке. Детей среди них нет. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте работают инспектора ДПС, занятые рассредоточением автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Петербурге столкнулись две маршрутки, в результате травмы получили девять человек, включая троих несовершеннолетних пассажиров. На следующий день произошло ДТП с участием автомобиля, микроавтобуса и трамвая, в котором пострадали четыре человека.

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