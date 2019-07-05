Москва, , 15:45 — REGNUM

Гражданин России Александр Воробьёв, задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене, работает помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Место работы подозреваемый назвал в суде.

Ходатайство ФСБ об аресте задержанного рассматривает Лефортовский суд Москвы. В зале заседаний мужчина находится в маске.

«Работаю помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе», — приводит слова Воробьева РИА Новости.

Задержанный попросил ознакомиться с материалами следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, Воробьева задержали 4 июля в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 275 УК РФ о госизмене.

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