Кампала, , 16:00 — REGNUM

Полиция Кампалы арестовала студента университета Кьямбого, который подозревается в убийстве бывшего учителя Эммануила Мугаруру. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что молодой человек был арестован после того, как водитель машины, которую он нанял для сбора мусора, обратил внимание на подозрительный сверток. Позже сотрудники полиции установили, что в подозрительном свертке находился человеческий труп.

Представитель полиции Кампалы Патрик Оньянго отметил, что на допросе задержанный заявил, что учитель навестил его двумя днями ранее, но якобы внезапно умер в его комнате.

Тем не менее, во время экспертизы сотрудники полиции заметили на теле Мугаруры синяки, что свидетельствует о том, что он мог стать жертвой удушения. Оньянго добавил, что в настоящее время полиция пытается выяснить, что могло произойти до и во время пребывания Мугаруры в доме студента.