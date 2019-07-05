Иркутск, , 15:17 — REGNUM

Паводок в Иркутской области стал причиной гибели 22 человек. Об увеличении числа погибших сообщил 5 июля журналистам прибывший в регион вице-премьер Виталий Мутко.

Наводнение в Иркутской области Irkobl.ru

Ранее сообщалось о 21 погибшем, после чего обнаружили тело еще одного человека. Теперь погибших — 22 человека, пояснил Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 июля более 1,9 тыс. жилых домов, где проживает 5721 человек, остаются подтопленными в иркутском Тулуне Иркутской области. Из 2213 человек, обратившихся за медицинской помощью, 338 были госпитализированы.

После посещения затопленных территорий Мутко назвал главной задачей ликвидацию нанесенного ущерба и оказание помощи пострадавшим. Затем будет проведён анализ произошедшего, заверил он.

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