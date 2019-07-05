Мванга, , 15:06 — REGNUM

Двое священнослужителей погибли в автомобильной аварии в округе Мванга на севере Танзании. Их автомобиль врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороге, передает газета Mtanzania.

Начальник полиции по области Килиманджаро Хамиси Исса сообщил, что ДТП произошло вечером 4 июля на улице Кичва ча Нгомбе. В автомобиле, следовавшем из Лушото, ехали святой отец Аминиэль Кристофер и сестра Октавиана Ричард.

Пассажиры погибли на месте. Причиной аварии стало превышение скорости водителем автомобиля.