Париж, , 14:49 — REGNUM

Около 30 человек утонули во Франции во время сильной жары. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила министр спорта Франции Роксана Марасиняну в эфире радиостанции France Bleu Occitanie.

«В частных бассейнах двое из трех погибших купались под присмотром. Это не дети, которые случайно упали в бассейн. Погибли те, кто находился в воде со своими родителями, которые за ними не уследили», — заявила министр в эфире радиостанции.

По ее словам, среди погибших также были взрослые, которые плавали в неохраняемых водоемах, «не обращая внимания на то, что называется гидроизоляцией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Аньес Бузин заявила о гибели четырех человек во время аномальной жары во Франции. Температура воздуха местами достигала 45 °C.

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